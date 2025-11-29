В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей

Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки
В Якутии появится Фонд кино и анимации
Дэниел Рэдклифф рассказал о единственной шутке о «Гарри Поттере», которая его рассмешила
Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
Джо Кири надел свой костюм Стива Харрингтона на свадьбу друзей
Россияне стали более чем в 2 раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Центр Мадрида украсили гирляндой с буквами из первого сезона «Очень странных дел»
Татьяна Ким назвала любимые книги
Завершились съемки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела о Хеймитче
Одну из героинь пятого сезона «Очень странных дел» сыграла школьная учительница братьев Дафферов
Милли Бобби Браун составила рейтинг любимых сезонов «Очень странных дел»
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари
Песня «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян
На Болотной площади в Москве откроется бесплатный каток
Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах
Бенедикт Камбербатч снялся в рождественском ролике World of Tanks
В России вырос спрос на уходовую косметику для животных
ТЦ в России из‑за падения спроса стали переформатировать в склады
4-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» получил самую высокую оценку за историю сериала — 9,8
Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру
Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
Beat Film Festival открыл прием заявок на программу «Док-индустрия-2026»
Аналитики: 33% россиян отмечают День матери
Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы
Бьорк объявила о новом иске к правительству Исландии в день своего 60-летия
Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию
Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям

В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей

Фото: Roblox

В Роскомнадзоре рассказали агентству «Интерфакс», что нашли «неподобающий» для детей контент на онлайн-платформе для создания игр Roblox.

В РКН заявили, что в игровом пространстве Roblox в большом количестве присутствует контент, который может «негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей». Кроме того, в игре якобы создаются условия для противоправных действий.

Ведомство утверждает, что модераторы платформы показали свою неспособность организовать безопасность пользователей от деструктивного контента. В РКН добавили, что уже неоднократно направляли в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам. Планируется ли блокировка игры, в РКН пока не уточнили.

Roblox — американская онлайн-платформа для создания игр, которая появилась в 2006 году. Она позволяет любому пользователю делать свои собственные игры и играть в созданные другими. По последним данным компании, ее ежедневная аудитория — более 150 млн пользователей по всему миру.

