Татьяна Ким назвала любимые книги

Недавно стало известно, что автор известной книги о финансовой грамотности Роберт Кийосаки накопил долг в 1,2 млрд долларов. «Если ты должен банку 20 миллионов — это твоя проблема, а если ты должен банку миллиард и не можешь его выплатить — это уже проблема банка», — сказал сам предприниматель.