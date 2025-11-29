Вчера, 28 ноября, завершились съемки картины «Голодные игры: Рассвет жатвы». Об этом в соцсети X сообщила продюсер Нина Джейкобсон. Премьера фильма в России запланирована на 19 ноября 2026 года.
«Голодные игры: Рассвет жатвы» — второй приквел к серии фильмов «Голодные игры». Он основан на одноименной книге Сьюзен Коллинз, вышедшей в 2025 году.
Действие картины развернется за 24 года до событий оригинальной серии с Дженнифер Лоуренс с Джошем Хатчерсоном в главных ролях и после «Баллады о змеях и певчих птицах». В центре окажутся участники жатвы 50-х «Голодных игр», в первую очередь 16-летний Хеймитч из Дистрикта 12. В тот год на арену отправили в два раза больше трибьютов, чем обычно. За жизнь придется бороться 48 детям.
Режиссером фильма выступил Фрэнсис Лоренс, сценаристом — Билли Рэй. Продюсеры экранизации — сам Лоренс, Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон из Color Force, исполнительным продюсером назначили Кэмерона МакКономи.
В фильме примут участие Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фэннинг, Рэйф Файнс, Эдвин Рюдинг, Келвин Харрисон-мл., Майя Хоук, Джесси Племонс, Билли Портер, Лили Тейлор, Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс и Бен Ван.