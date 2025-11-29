Одну из героинь пятого сезона «Очень странных дел» сыграла школьная учительница братьев Дафферов

Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки
Завершились съемки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела о Хеймитче
Милли Бобби Браун составила рейтинг любимых сезонов «Очень странных дел»
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари
Песня из «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян
На Болотной площади в Москве откроется бесплатный каток
Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах
Бенедикт Камбербатч снялся в рождественском ролике World of Tanks
В России вырос спрос на уходовую косметику для животных
ТЦ в России из‑за падения спроса стали переформатировать в склады
4-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» получил самую высокую оценку за историю сериала — 9,8
Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру
Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
Beat Film Festival открыл прием заявок на программу «Док-индустрия-2026»
Аналитики: 33% россиян отмечают День матери
Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы
Бьорк объявила о новом иске к правительству Исландии в день своего 60-летия
Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию
Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию

Одну из героинь пятого сезона «Очень странных дел» сыграла школьная учительница братьев Дафферов

Фото: Netflix

Героиню пятого сезона «Очень странных дел» мисс Харрис сыграла Хоуп Хайнс Лав — преподавательница театрального кружка, который посещали братья Дафферы, создатели сериала. Об этом Росс Даффер рассказал в соцсетях.

«Старшие классы дались мне и моему брату нелегко. Но Хоуп разглядела в нас то, чего мы сами в себе не видели — и помогла нам обрести уверенность, которая позволила не просто пережить эти четыре года, а переехать в Лос-Анджелес и осуществить наши мечты», — написал Росс.

Он подчеркнул, что он и его брат выражают уважение всем учителям, которые меняют жизни к лучшему. «И, пожалуйста… давайте уделять больше внимания творческим дисциплинам в школах. ✌️», — закончил он пост.

В настоящее время на стриминговой платформе Netflix выходит последний пятый сезон «Очень странных дел». Премьера разделена на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три станут доступны 25 декабря, а финал запланирован на 31 декабря.

Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной. 

Расскажите друзьям