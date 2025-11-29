Милли Бобби Браун составила рейтинг любимых сезонов «Очень странных дел»

Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки
Завершились съемки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела о Хеймитче
Одну из героинь пятого сезона «Очень странных дел» сыграла школьная учительница братьев Дафферов
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари
Песня из «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян
На Болотной площади в Москве откроется бесплатный каток
Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах
Бенедикт Камбербатч снялся в рождественском ролике World of Tanks
В России вырос спрос на уходовую косметику для животных
ТЦ в России из‑за падения спроса стали переформатировать в склады
4-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» получил самую высокую оценку за историю сериала — 9,8
Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру
Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
Beat Film Festival открыл прием заявок на программу «Док-индустрия-2026»
Аналитики: 33% россиян отмечают День матери
Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы
Бьорк объявила о новом иске к правительству Исландии в день своего 60-летия
Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию
Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию

Милли Бобби Браун составила рейтинг любимых сезонов «Очень странных дел»

Фото: Netflix

Актриса Милли Бобби Браун, исполнившая роль Одиннадцать в сериале «Очень странные дела», в интервью Vanity Fair составила рейтинг сезонов шоу от самого любимого к наименее любимому.

На первое место она пометила первый сезон: «[Я сделала это] из соображений ностальгии. Для меня это любимый сезон, потому что это было самое захватывающее время в моей жизни». На второе место Браун поставила последний, пятый сезон, выходящий прямо сейчас.  «То, как он выглядит, как воспринимается, его сюжет — он мой любимый», — пояснила актриса.

Видео: Vanity Fair

Далее в рейтинге идут третий и четвертый сезоны. Наконец, замыкает список второй: «Я не очень хорошо его помню. Воспоминания довольно смутные», — поделилась Браун.

Рейтинг сезонов «Очень странных дел» от Милли Бобби Браун:

  1. Сезон 1;
  2. Сезон 5;
  3. Сезон 3;
  4. Сезон 4;
  5. Сезон 2.
Расскажите друзьям