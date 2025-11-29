Милли Бобби Браун составила рейтинг любимых сезонов «Очень странных дел»

Актриса Милли Бобби Браун, исполнившая роль Одиннадцать в сериале «Очень странные дела», в интервью Vanity Fair составила рейтинг сезонов шоу от самого любимого к наименее любимому.
На первое место она пометила первый сезон: «[Я сделала это] из соображений ностальгии. Для меня это любимый сезон, потому что это было самое захватывающее время в моей жизни». На второе место Браун поставила последний, пятый сезон, выходящий прямо сейчас. «То, как он выглядит, как воспринимается, его сюжет — он мой любимый», — пояснила актриса.
Видео: Vanity Fair
Далее в рейтинге идут третий и четвертый сезоны. Наконец, замыкает список второй: «Я не очень хорошо его помню. Воспоминания довольно смутные», — поделилась Браун.
Рейтинг сезонов «Очень странных дел» от Милли Бобби Браун:
- Сезон 1;
- Сезон 5;
- Сезон 3;
- Сезон 4;
- Сезон 2.