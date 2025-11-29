ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев пояснял, что это означает, что ЕГЭ по истории станет обязательным для гуманитариев только в приемную кампанию 2027 года. «Так как эта инициатива появилась только в этом году, выпускники школ в 2026 году смогут, как и прежде, выбрать ЕГЭ по обществознанию. Если вы уже готовились к обществознанию, можете не переживать и продолжать подготовку», — рассказал чиновник.