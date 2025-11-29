ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления

Министерство науки и высшего образования России включило ЕГЭ по истории для поступления на социогуманитарные направления. Нововведения будут действовать с 1 марта 2026 года, сообщает РИА «Новости».
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев пояснял, что это означает, что ЕГЭ по истории станет обязательным для гуманитариев только в приемную кампанию 2027 года. «Так как эта инициатива появилась только в этом году, выпускники школ в 2026 году смогут, как и прежде, выбрать ЕГЭ по обществознанию. Если вы уже готовились к обществознанию, можете не переживать и продолжать подготовку», — рассказал чиновник.
ЕГЭ по истории станет обязательным вместо экзамена по обществознанию. Речь идет об изменениях поступления на «Социологию», «Юриспруденцию», «Рекламы и связи с общественностью» и другие специальности.
Ранее Минобрнауки России предложило запретить прием на платные места в вузах при среднем балле ЕГЭ ниже 50 и установить предельное число платных мест в вузах. Оно должно быть равно среднему числу студентов, обучавшихся на этом направлении на коммерческой основе за последние два учебных года.