Издание Cahiers du Cinéma составило топ-10 фильмов 2025 года

Фото: Warner Bros.

Французский журнал о кино Cahiers du Cinéma представил список из 10 лучших кинокартин 2025 года.

На первом месте расположился документальный фильм «Дни одиночества» испанского режиссера Альберта Серры, создателя «Смерти Людовика XIV» и «Мучений на островах». Картина рассказывает о матадоре Андресе Рока Рее и его команде во время нескольких коррид.

В списке больше всего фильмов французских режиссеров: «Приключение» Софи Летурнер, «7 прогулок с Марком Брауном» Пьера Кретон и Венсана Барре, «Отражения № 3» Кристиана Петцольда.

В рейтинг также вошли две картины, созданные американскими режиссерами: «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона заняла второе место, а «Новая волна» Ричарда Линклейтера — восьмое.

Полный топ-10 издания:

  1. «Дни одиночества», Альберт Серра;
  2. «Битва за битвой», Пол Томас Андерсон;
  3. «Да!», Надав Лапид;
  4. «Секретный агент», Клебер Мендонса Филью;
  5. «Я отдыхаю только во время бури», Педру Пинью;
  6. «Приключение», Софи Летурнер;
  7. «7 прогулок с Марком Брауном», Пьер Кретон, Венсан Барре;
  8. «Новая волна», Ричард Линклейтер;
  9. «Блуждающий Лоран», Антон Балекджян, Лео Кутюр, Маттео Юсташон;
  10. «Отражения № 3», Кристиан Петцольд.
