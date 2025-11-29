Издание Cahiers du Cinéma составило топ-10 фильмов 2025 года

Французский журнал о кино Cahiers du Cinéma представил список из 10 лучших кинокартин 2025 года.
На первом месте расположился документальный фильм «Дни одиночества» испанского режиссера Альберта Серры, создателя «Смерти Людовика XIV» и «Мучений на островах». Картина рассказывает о матадоре Андресе Рока Рее и его команде во время нескольких коррид.
В списке больше всего фильмов французских режиссеров: «Приключение» Софи Летурнер, «7 прогулок с Марком Брауном» Пьера Кретон и Венсана Барре, «Отражения № 3» Кристиана Петцольда.
В рейтинг также вошли две картины, созданные американскими режиссерами: «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона заняла второе место, а «Новая волна» Ричарда Линклейтера — восьмое.
Полный топ-10 издания:
- «Дни одиночества», Альберт Серра;
- «Битва за битвой», Пол Томас Андерсон;
- «Да!», Надав Лапид;
- «Секретный агент», Клебер Мендонса Филью;
- «Я отдыхаю только во время бури», Педру Пинью;
- «Приключение», Софи Летурнер;
- «7 прогулок с Марком Брауном», Пьер Кретон, Венсан Барре;
- «Новая волна», Ричард Линклейтер;
- «Блуждающий Лоран», Антон Балекджян, Лео Кутюр, Маттео Юсташон;
- «Отражения № 3», Кристиан Петцольд.