Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари

«В современной лексикографии (практике составления словарей) есть особый тип изданий: словари одного года, т. н. неографические ежегодники, выпуск которых после некоторого перерыва возобновлен в Институте лингвистических исследований РАН. <…> Конечно, „эффект Долиной“, „схема Долиной“, „бабушкина схема“ будут отражены на этом ресурсе, потому что в короткое время стали заметными явлениями нашей речи», — отмечает исследовательница.