Песня из «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян

Песня «Ложкой снег мешая» из мультфильма «Умка» стала самой любимой колыбельной россиян по итогам опроса медиахолдинга Rambler&Co совместно с киностудией «Союзмультфильм». Его результаты опубликовал ТАСС.
Композицию «Ложкой снег мешая, ночь идет большая» выбрали 31% респондентов. В тройку лидеров также вошли колыбельные «Спят усталые игрушки» (26%) и «Баю-баюшки-баю» (20%).
В ходе исследования, кроме того, выявили самые узнаваемые материнские образы отечественной анимации. Чаще всего россияне находили сходство со своей мамой у Белой Медведицы — мамы медвежонка Умки (34%). На втором месте мама Дяди Федора из «Простоквашино» (23%), на третьем — мама-обезьяна из серии мультфильмов «Осторожно, обезьянки!» (21%).
Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 20 по 25 ноября 2025 года. В нем приняли участие 34 586 интернет-пользователей.