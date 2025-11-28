Песня из «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян

Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки
На Болотной площади в Москве откроется бесплатный каток
Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах
Бенедикт Камбербатч снялся в рождественском ролике World of Tanks
В России вырос спрос на уходовую косметику для животных
ТЦ в России из‑за падения спроса стали переформатировать в склады
4-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» получил самую высокую оценку за историю сериала — 9,8
Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру
Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
Beat Film Festival открыл прием заявок на программу «Док-индустрия-2026»
Аналитики: 33% россиян отмечают День матери
Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы
Бьорк объявила о новом иске к правительству Исландии в день своего 60-летия
Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию
Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»

Песня из «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян

Кадр: Россия 1

Песня «Ложкой снег мешая» из мультфильма «Умка» стала самой любимой колыбельной россиян по итогам опроса медиахолдинга Rambler&Co совместно с киностудией «Союзмультфильм». Его результаты опубликовал ТАСС.

Композицию «Ложкой снег мешая, ночь идет большая» выбрали 31% респондентов. В тройку лидеров также вошли колыбельные «Спят усталые игрушки» (26%) и «Баю-баюшки-баю» (20%).

В ходе исследования, кроме того, выявили самые узнаваемые материнские образы отечественной анимации. Чаще всего россияне находили сходство со своей мамой у Белой Медведицы — мамы медвежонка Умки (34%). На втором месте мама Дяди Федора из «Простоквашино» (23%), на третьем — мама-обезьяна из серии мультфильмов «Осторожно, обезьянки!» (21%).

Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 20 по 25 ноября 2025 года. В нем приняли участие 34 586 интернет-пользователей.

Расскажите друзьям