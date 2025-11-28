Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Балашихинский городской суд Подмосковья вынес приговор обвиняемым по делу о продаже квартиры народной артистки Ларисы Долиной. Им назначили от четырех до семи лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Артур Каменецкий осужден на cемь лет колонии строгого режима со штрафом 900 тыс. рублей. Дмитрию Леонтьеву также назначили семь лет в колонии особого режима и штраф 900 тыс. рублей. Андрей Основа получил наказание в виде четырех лет колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей. Анжела Цырульникова, которая фигурировала в мошеннической схеме как курьер и забрала деньги у певицы, получила семь лет колонии и штраф в 1 млн руб. Кроме того, с нее взыскали 11 миллионов по искам потерпевших. Требования же Долиной на возвращение 175 млн рублей суд рассматривать не стал, разъяснив ей право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Долина не пришла на оглашение приговора. Балашихинский городской суд также снял арест с московской квартиры певицы в Ксеньинском переулке в Москве, которая была вещественным доказательством по уголовному делу о мошенничестве.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников.

По версии следствия, фигуранты дела совместно с иными неустановленными соучастниками выходили на связь с Долиной с апреля по июнь 2024 года. Они совершили путем обмана хищение 175,12 млн рублей. Мошенники лишили Долину права на квартиру стоимостью более 138 млн руб. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.

Когда покупательница Полина Лурье попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суд признал сделку недействительной, постановив изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом покупательнице не вернули деньги, потраченные на сделку.

Накануне приговора Второй кассационный суд отказался возвращать Лурье купленную у Долиной квартиру. Она намерена обратиться в Верховный суд.

