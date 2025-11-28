Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки

Артур Каменецкий осужден на cемь лет колонии строгого режима со штрафом 900 тыс. рублей. Дмитрию Леонтьеву также назначили семь лет в колонии особого режима и штраф 900 тыс. рублей. Андрей Основа получил наказание в виде четырех лет колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей. Анжела Цырульникова, которая фигурировала в мошеннической схеме как курьер и забрала деньги у певицы, получила семь лет колонии и штраф в 1 млн руб. Кроме того, с нее взыскали 11 миллионов по искам потерпевших. Требования же Долиной на возвращение 175 млн рублей суд рассматривать не стал, разъяснив ей право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.