На Болотной площади в Москве откроется бесплатный каток

На Болотной площади в Москве c 1 декабря откроется бесплатный каток, говорится на сайте mos.ru.
В прошлом сезоне каток в Репинском сквере попал в топ-5 городских ледовых площадок по посещаемости. В этом году площадка сможет принять до 500 гостей.
Совместно с ГБУ «Мосгорспорт» на ней будут организованы бесплатные обучающие занятия по катанию на льду, которые проведут профессиональные тренеры. Для посещения необходима предварительная регистрация на официальном сайте мойспортрайон.рф.
В будние дни каток будет работать с 10:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни — с 09:00 до 22:00. Продолжительность сеансов катания составит полтора-два часа с часовыми техническими перерывами для подготовки льда.