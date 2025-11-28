Бенедикт Камбербатч снялся в рождественском ролике World of Tanks

Актер Бенедикт Камбербатч снялся в сюрреалистичном трейлере «Новогоднего наступления» онлайн-игры World of Tanks.
Праздничный ивент в игре пройдет с 5 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. В этот период Камбербатч будет выдавать игрокам задания — для этого были записаны сотни реплик.
О своем персонаже актер рассказал: «Он делает гораздо больше, чем просто раздает задания. Из зимнего ангара он делится крупицами жизненной мудрости через истории, которые вдохновляют игроков двигаться вперед». Полностью озвученный Камбербатчем командир танка также станет одной из наград ивента.
Опубликованный World of Tanks видеоролик, однако, никак не связан ни с танками, ни с новогодними праздниками. В нем Камбербатч предстает в роли харизматичного и хаотичного психотерапевта. «Мой персонаж эксцентричный и энергичный, но также воплощение спокойствия. Он тактик и стратег, который знает, что истинная сила заключается в хладнокровии и ясности мысли», — поделился актер.
Камбербатч — не первая голливудская звезда, продвигающая праздничные события World of Tanks. Ранее Wargaming уже привлекали для участия Джейсона Стэтема, Арнольда Шварценеггера и Милу Йовович.