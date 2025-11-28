Бенедикт Камбербатч снялся в рождественском ролике World of Tanks

Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
На Болотной площади в Москве откроется бесплатный каток
Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах
В России вырос спрос на уходовую косметику для животных
ТЦ в России из‑за падения спроса стали переформатировать в склады
4-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» получил самую высокую оценку за историю сериала — 9,8
Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру
Beat Film Festival открыл прием заявок на программу «Док-индустрия-2026»
Аналитики: 33% россиян отмечают День матери
Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы
Бьорк объявила о новом иске к правительству Исландии в день своего 60-летия
Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию
Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan

Бенедикт Камбербатч снялся в рождественском ролике World of Tanks

Фото: World of Tanks

Актер Бенедикт Камбербатч снялся в сюрреалистичном трейлере «Новогоднего наступления» онлайн-игры World of Tanks.

Праздничный ивент в игре пройдет с 5 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. В этот период Камбербатч будет выдавать игрокам задания — для этого были записаны сотни реплик.

О своем персонаже актер рассказал: «Он делает гораздо больше, чем просто раздает задания. Из зимнего ангара он делится крупицами жизненной мудрости через истории, которые вдохновляют игроков двигаться вперед». Полностью озвученный Камбербатчем командир танка также станет одной из наград ивента.

Видео: World of Tanks

Опубликованный World of Tanks видеоролик, однако, никак не связан ни с танками, ни с новогодними праздниками. В нем Камбербатч предстает в роли харизматичного и хаотичного психотерапевта. «Мой персонаж эксцентричный и энергичный, но также воплощение спокойствия. Он тактик и стратег, который знает, что истинная сила заключается в хладнокровии и ясности мысли», — поделился актер.

Камбербатч — не первая голливудская звезда, продвигающая праздничные события World of Tanks. Ранее Wargaming уже привлекали для участия Джейсона Стэтема, Арнольда Шварценеггера и Милу Йовович.

