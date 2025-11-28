В России вырос спрос на уходовую косметику для животных

По данным агентства «Нильсен», за десять месяцев 2025 года продажи средств для ухода за животными выросли на 21% в денежном выражении и на 30% в натуральном. Наибольшим спросом пользуются бальзамы, кондиционеры, средства гигиены полости рта, капли для ушей и кремы-бальзамы для лап. Кроме того, растет популярность натуральных и гипоаллергенных средств, массажных масел и ароматизированной продукции.