Недавно создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы предупредили зрителей о самой жестокой смерти за все время шоу. Они отметили, что в Netflix их просили максимально вырезать насильственные сцены из сериала, но для пятого сезона компания сделала исключение.