4-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» получил самую высокую оценку за историю сериала — 9,8

Фото: Netflix

Четвертый эпизод пятого сезона «Очень странных дел» стал самым высокооцененным в истории сериала. На настоящий момент его оценка на IMDb — 9,8 из 10.

Топ-5 эпизодов «Очень странных дел» на IMDb:

  1. Эпизод 4, «Чародей» (сезон 5), — 9,8.
  2. Эпизод 7, «Резня в Хоукинской лаборатории» (сезон 4), — 9,6.
  3. Эпизод 4, «Дорогой Билли» (сезон 4), — 9,5.
  4. Эпизод 8, «Изнанка» (сезон 1), — 9,3.
  5. Эпизод 9, «Врата» (сезон 2), — 9,3.

Рейтинг сериала на Rotten Tomatoes неуклонно снижался с самого первого сезона, но на финальном сезоне шоу снова продемонстрировало рост. У первого сезона был показатель 97%, у второго — 94%, у третьего и четвертого — 89%. Наконец, у пятого — 93%.

Недавно создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы предупредили зрителей о самой жестокой смерти за все время шоу. Они отметили, что в Netflix их просили максимально вырезать насильственные сцены из сериала, но для пятого сезона компания сделала исключение.

