С 1 января НДС повысится с 20% до 22%

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Изменение вступит в силу с 1 января 2026 года. Льготная ставка 10% для социально значимых товаров сохранена.
По льготной ставке облагаются такие товары, как некоторые продукты питания, лекарства и медицинские изделия, товары для детей, книги и периодические издания, а также племенной сельскохозяйственный скот.
Из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Для них теперь будет действовать стандартная ставка в 22%.
Еще одно изменение — с 1 января будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ): он составит 27 093 рубля в месяц, что на 21% выше действующего показателя в 22 440 рублей.