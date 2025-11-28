Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру

Фото: Jakub Żerdzicki/Unsplash

57,8% россиян мечтают купить квартиру, но не могут себе этого позволить. Данные приводит «Лента.ру» со ссылкой на Baza Development.

Среди этой группы каждый второй (52,5%) столкнулся с прямой нехваткой средств. Еще 20,3% хотя и имеют средства на первоначальный взнос, откладывают сделку из-за неуверенности в стабильности дохода. Высокие процентные ставки по ипотеке беспокоят 16,9% опрошенных.

Высокие цены на недвижимость в Москве вынуждают россиян рассматривать переезд в другие города. Как правило, выбор падает на Санкт-Петербург, об этом сообщили 18,6% опрошенных. Среди других направлений — Краснодар (15,3%) и Сочи (11,9%).

Ранее исследователи из НИУ ВШЭ выяснили, что 10% самых богатых россиян считают, что для нормальной жизни необходимо 250 тыс. рублей, а для богатой — 500 тыс. рублей ежемесячно.

При этом медианный доход респондентов составляет 180 тыс. рублей на человека. 64% состоятельных россиян считают свои заработки недостаточными и сравнивают свой уровень жизни не с населением в целом, а с ближайшим окружением.

ВШЭ