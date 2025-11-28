Появился трейлер «Мести Юки» — главы «Убить Билла», не вошедшей в окончательную версию фильма. Продолжительность мультфильма составит 7,5 минуты.
Спустя 20 лет после выхода оригинальной картины Тарантино все-таки воплотил задумку в жизнь — но в движке Unreal Engine с моделями персонажей из Fortnite. Главную роль в короткометражке исполнила Ума Турман.
Премьера состоится в Fortnite уже послезавтра, 30 ноября, в 22.00 по Московскому времени. Двери онлайн-кинотеатра откроются за полчаса до показа.
С 5 декабря в кинотеатрах США, Канады и Великобритании «Месть Юки» будут показывать вместе с обеими частями «Убить Билла». Расширенная версия называется «Убить Билла: Кровавая история целиком» («Kill Bill: The Whole Bloody Affair)».
Режиссер поделился: «Я написал сценарий и снял „Убить Билла“ как один фильм, и я так рад дать фанатам возможность увидеть его в таком формате. Лучший способ посмотреть фильм — это кинотеатр с великолепной 70-миллиметровой или 35-миллиметровой пленкой. Кровь и кишки на большом экране во всей красе!»