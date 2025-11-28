Аналитики: 33% россиян отмечают День матери

Более половины участников опроса уверены: 52% считают, что мамы не ждут от близких материальных презентов и, скорее, сами накроют стол и соберут семью. При этом респонденты убеждены, что женщины, прежде всего, рассчитывают на внимание детей (27%) и мужа (18%). Еще 3% полагают, что в этот день важен знак внимания со стороны руководства.



Финансовые планы россиян тоже достаточно разнообразны. Почти половина (46%) намерены уложиться в сумму до 3000 рублей. Еще 28% готовы потратить от 3000 до 5000 рублей, 16% — до 10 000. А 10% участников опроса располагают более высоким бюджетом.



На первом месте среди подарков — домашний текстиль и уютные вещи: красивое постельное белье, подушки или пижама, их планируют приобрести 34% россиян. Далее следуют вкусные презенты (32%) и косметика или парфюм (30%). Одежду, украшения и аксессуары выбирают 28%, а технику и электронику — 12%.