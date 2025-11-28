В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы

Фото: mos.ru

Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы, говорится на сайте Mos.ru.

Главная усадьба Деда Мороза находится в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино». Посетить ее филиалы можно будет в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке «Митино». Усадьбы будут открыты в течение всего зимнего сезона.

Праздничная площадка в парке Олимпийской Деревни оформлена по мотивам мультфильма «Простоквашино». В Измайловском парке воссоздали сказку Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», а в «Митино» — русскую народную сказку «Морозко».

Во внутреннем дворе каждой усадьбы ежедневно с 12:00 до 19:00 будут проходить анимационные программы, а в павильонах — творческие мастер-классы, на которых можно создать новогодние гирлянды, открытки, калейдоскопы и елочные игрушки.

С 6 декабря по выходным запланированы занятия проекта «Московские каникулы», на которых дети будут мастерить поделки к празднику. Для посетителей главной усадьбы Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» зимой организуют экскурсии и квесты, комплексные программы, занятия в мастерской Деда Мороза и другие мероприятия.

