Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы

С 6 декабря по выходным запланированы занятия проекта «Московские каникулы», на которых дети будут мастерить поделки к празднику. Для посетителей главной усадьбы Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» зимой организуют экскурсии и квесты, комплексные программы, занятия в мастерской Деда Мороза и другие мероприятия.