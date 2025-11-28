Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию

В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы
Бьорк объявила о новом иске к правительству Исландии в день своего 60-летия
Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan
Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане
Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»

Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию

Фото: Oshana Regional Council

Намибийский политик Адольф Гитлер Уунона, который в пятый раз одержал победу на региональных выборах в округе Омпунджа, хочет сменить фамилию. Теперь мужчина хочет, чтобы его называли просто Адольф Уунона, сообщает Namibian.

«Адольф Гитлер Уунона убрал фамилию „Гитлер“ из своего удостоверения личности. Он говорит, что больше не хочет, чтобы к нему обращались по имени, данному ему при рождении», — пишет издание.

Политик отметил, что прежнее имя не отражает его характер и амбиции. Ранее он говорил, что ни в коем случае не поддерживает нацистскую идеологию и не стремится к мировому господству. «Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», — пояснил Уунона.

«Меня зовут не Адольф Гитлер. Я Адольф Уунона. В прошлом я слышал, как люди называли меня Адольфом Гитлером и пытались связать меня с человеком, которого я даже не знаю», — добавил он.

Как отмечали в местной прессе, Уунону хвалят за работу «на земле» и борьбу против апартеида. Тезка лидера нацистской Германии представляет Организацию народов Юго-Западной Африки (СВАПО), которой принадлежат 63 из 104 мест в намибийском парламенте. В прошлый раз Адольф победил на региональных выборах в 2020 году. 

