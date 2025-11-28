Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию

«Адольф Гитлер Уунона убрал фамилию „Гитлер“ из своего удостоверения личности. Он говорит, что больше не хочет, чтобы к нему обращались по имени, данному ему при рождении», — пишет издание.
Политик отметил, что прежнее имя не отражает его характер и амбиции. Ранее он говорил, что ни в коем случае не поддерживает нацистскую идеологию и не стремится к мировому господству. «Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», — пояснил Уунона.
«Меня зовут не Адольф Гитлер. Я Адольф Уунона. В прошлом я слышал, как люди называли меня Адольфом Гитлером и пытались связать меня с человеком, которого я даже не знаю», — добавил он.
Как отмечали в местной прессе, Уунону хвалят за работу «на земле» и борьбу против апартеида. Тезка лидера нацистской Германии представляет Организацию народов Юго-Западной Африки (СВАПО), которой принадлежат 63 из 104 мест в намибийском парламенте. В прошлый раз Адольф победил на региональных выборах в 2020 году.