Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям

В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы
Бьорк объявила о новом иске к правительству Исландии в день своего 60-летия
Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan
Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане
Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»

Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям

Фото: Xavier Mouton/Unsplash

Российские мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем взрослым дочерям. Об этом говорится в исследовании «Т-Банка», которое опубликовало издание Sostav.

Общая сумма, которую за 10 месяцев 2025 года мамы перевели совершеннолетним сыновьям на 22% больше, чем сумма переводов взрослым дочерям. В среднем взрослый сын получает от матери на 10% больше, чем дочь, и на 3% чаще.

При этом мамы отправляют больше переводов в банке несовершеннолетним дочерям, чем несовершеннолетним сыновьям. Общий объем средств, который за 10 месяцев 2025 года мамы перевели маленьким дочерям, на 77% больше, чем сумма переводов сыновьям. Средний размер одного перевода дочерям составляет 1700 рублей — это больше на 33%, чем перевод сыну. Количество переводов от мам дочерям на 32% выше, чем сыновьям.

В исследовании также говорится, что мамы в 2,5 раза чаще переводят деньги своим детям, чем они им. Общий объем денег, который в этом году мамы перевели своим детям, на 4% выше суммы, которую они получили от сыновей и дочерей сами. Однако дети переводят матерям на 57% более крупные суммы за одну транзакцию (в среднем по 11,8 тыс. рублей).

Расскажите друзьям