Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел

Фото: Warner Bros.

Психологи из Католического университета Святого Сердца в Италии провели эксперимент в миланском метро и обнаружили, что люди чаще уступают место беременной женщине, если в вагоне находится Бэтмен. Результаты опубликованы в журнале Mental Health Research.

В контрольной группе, то есть в вагонах метро без Бэтмена, место беременной женщине уступили в 37,66% поездок. В экспериментальной группе показатель почти вдвое выше — 67,21% поездок.

Исследователи пришли к выводу: дело в неожиданных событиях. Бэтмен — или любое другое непривычное явление — выводит людей из рутины и обостряет их внимание к происходящему здесь и сейчас. Такая осознанность делает людей более восприимчивыми к потребностям окружающих.

Так, для стимулирования взаимопомощи в общественных пространствах можно целенаправленно создавать неожиданные события, например, инсталляции или перформансы. Они могут стимулировать людей помогать незнакомцам.

В другом исследовании швейцарские психологи составили список 100 рискованных жизненных выборов, которые вызывают у людей стресс. В число самых частых ответов вошли: устройство на новую работу, увольнение без готовой альтернативы, инвестирование, вождение автомобиля и открытие собственного бизнеса.

