Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание

«Выбранные респондентками фавориты — Маяковский и Есенин — главные бунтари и романтики того времени. Ими сложно не очароваться. Наверняка многим женщинам хочется, чтобы им писали такие пронзительные строки, как „дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг“ и „вы помните, вы все, конечно, помните…“» — прокомментировали аналитики.



Ранее Twinby и книжный сервис «Строки» совместно с аналитиками холдинга «МТС Медиа» выяснили, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях. Для женщин самыми настораживающими персонажами стали Родион Раскольников (22%), Евгений Онегин (19%) и Илья Обломов (19%). Мужчинам самыми опасными для отношений показались Анна Каренина (18%), Маргарита (11%) и Соня Мармеладова (11%).