Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание

В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы
Бьорк объявила о новом иске к правительству Исландии в день своего 60-летия
Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию
Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan
Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане
Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»

Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание

Фото: Wikimedia Commons

Большинство россиян (78%) мечтают о  встрече с поэтами Серебряного века. Это показало исследование книжного сервиса «Литрес» и федеральной сети магазинов «Читай-город», приуроченное к 145-летию со дня рождения Александра Блока. Результатами делится «Газета.ru».

Больше всего женщины хотели бы встретиться с Сергеем Есениным и Владимиром Маяковским: оба набрали по 41% голосов. Вторую строчку занял Александр Блок (31%), а третью — Николай Гумилев (16%). У мужчин на первом месте оказалась Марина Цветаева (48% голосов), за ней идут Анна Ахматова (38%) и Зинаида Гиппиус (12%).

Исследование также показало, что респондентам больше всего нравятся такие качества, как бунтарство, тонкое чувствование мира и искренность. Среди внешних черт они выделяют больше всего печальные, пронзительные глаза (32%), темные либо золотые кудри (31%) и уверенный взгляд (30%).

«Выбранные респондентками фавориты — Маяковский и Есенин — главные бунтари и романтики того времени. Ими сложно не очароваться. Наверняка многим женщинам хочется, чтобы им писали такие пронзительные строки, как „дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг“ и „вы помните, вы все, конечно, помните…“» — прокомментировали аналитики.

Ранее Twinby и книжный сервис «Строки» совместно с аналитиками холдинга «МТС Медиа» выяснили, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях. Для женщин самыми настораживающими персонажами стали Родион Раскольников (22%), Евгений Онегин (19%) и Илья Обломов (19%). Мужчинам самыми опасными для отношений показались Анна Каренина (18%), Маргарита (11%) и Соня Мармеладова (11%).

У молодых россиян 18–24 лет в антирейтинге лидируют Обломов и Онегин (по 25%), а также Тихон Кабанов (22%) и Печорин (21%). Среди их негативных качеств — инфантильность, пассивность и эмоциональная закрытость.

Расскажите друзьям