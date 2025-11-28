Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike

В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы
Бьорк объявила о новом иске к правительству Исландии в день своего 60-летия
Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию
Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan
Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане
Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»

Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike

Фото: Gustavo Bonzanini

Дизайнер Густаво Бондзанини из Сингапура создал кастомные кроссовки Nike Air Max 90 со встроенной игровой консолью, сообщает The Verge.

Работа Бондзанини приурочена к 35-й годовщине запуска Super Nintendo в Японии. В кроссовках использован микрокомпьютер Raspberry Pi Zero W. Он спрятан внутри язычка обуви, там же находится и аккумулятор, которого хватает до 30 минут игры.

У Raspberry Pi Zero W есть встроенный mini-HDMI-порт, но, чтобы «сделать дизайн таким, будто он мог существовать в 1990 году», Бондзанини добавил небольшой аналоговый конвертер, так что кроссовки подключаются к телевизору с помощью ретрокабелей RCA. Геймпад Бондзанини оснастил модулем блютус, так что он подключается к кроссовкам без проводов.

1/2
© Gustavo Bonzanini
2/2
© Gustavo Bonzanini

Тем временем программист-энтузиаст Джошуа Фонсека подключил культовую игру Animal Crossing к искусственному интеллекту. Созданный им мод кардинально изменил поведение виртуальных жителей: они начали организовывать восстание против своего кредитора — енота Тома Нука — и активно обсуждать реальные политические новости.

