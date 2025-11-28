Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»

«Вольга» представила трейлер анимационного сериала «Три богатыря и свет клином». Премьера состоится 25 декабря.
На этот раз Алеше Поповичу, Илье Муромцу и Добрыне Никитичу предстоит не просто спасти белый свет и обвести вокруг пальца коварного Колывана. Судьба приготовила богатырям куда более серьезное испытание — пополнение в семействах.
«Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся туча и грозит затмить весь свет белый и превратить день в ночь. Бросив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал: набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы-яги, напал на княжество и много дел плохих натворил. Но… не все коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному коню Юлию», — гласит синопсис.
Картина станет 14-й во франшизе «Три богатыря». Мультфильм, ранее носивший название «Три богатыря. Конец времен», компания «СТВ» анонсировала в марте 2024 года.
Продюсерами стали Сергей Сельянов и Александр Боярский. Добрыню Никитича озвучил Валерий Соловьев, Илью Муромца — Дмитрий Быковский, Алешу Поповича — Олег Куликович, а коня Юлия — Дмитрий Высоцкий.