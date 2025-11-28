«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»

Сервис «Т-Путешествия» запустил платформу со всей необходимой информацией о горнолыжных курортах России. Первым курортом, представленным на ней, стал «Роза Хутор» в Сочи.
На платформе можно найти информацию о трассах курорта, ски-пассах, погодных условиях, а также загрузке склонов в разные сезоны. Доступна также функция «Калькулятор» для расчета бюджета поездки: проживания, авиабилетов, питания, проката инвентаря и услуг инструктора.
Кроме того, на платформе можно найти подборку отелей от «Т-Путешествий» и варианты авиабилетов.
Для доступа к платформе необходимо перейти в раздел «Город», затем в «Путешествия» и выбрать «Роза Хутор». В новых версиях приложения «Т-Банка» (7.23 и выше) этот раздел вынесен на главную страницу.
Также «Т-Путешествия» организуют бренд-зону на курорте «Роза Хутор» с горячими напитками и играми, в том числе квестом. В феврале запланирована премьера документального фильма о горнолыжниках.