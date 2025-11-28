В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах

Рэпер Макан ушел в армию

Фото: Росгвардия

28 ноября музыкант Андрей Косолапов, более известный как Макан, отправился в армию. Информацию РИА «Новости» подтвердил отец музыканта Кирилл Косолапов.

Артиста заметили в сборном пункте на Угрешской в Москве. У входа его ждали фанаты и журналисты, однако рэпера, предположительно, вывели через отдельный вход.

Позже выяснилось, что музыкант будет служить в одном из подразделений Росгвардии. Он уже прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения им. Ф.Э.Дзержинского для прохождения службы по призыву, сообщили в ведомстве.

«В ближайшее время вместе с остальными новобранцами он пройдет курс молодого бойца, в который входят физическая, огневая и специальная подготовка. Во время службы популярный исполнитель будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона», — отметили в Росгвардии.

© Росгвардия

Там добавили, что в разные годы в войсках правопорядка проходили срочную службу многие известные личности: политики, общественные деятели, представители культуры и искусства. Например, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, российские актеры Андрей Чубченко и Антон Макарский.

6 октября Макан рассказал в соцсетях, что получил повестку в военкомат и идет служить. Артист уточнил, что не был задержан и не прятался от военкомата. «Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали», — писал он.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что рэперу грозит уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. По данным канала, за этот год он проигнорировал шесть повесток.

23-летний Макан — один из самых успешных русскоязычных рэперов. Он стал «Артистом года» по версии «VK Музыки». За 2025-й музыкант набрал более 800 млн стримов на сервисе. Пластинка исполнителя «Bratland», которую прослушали 175 млн раз, стала альбомом года.

