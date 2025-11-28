Рэпер Макан ушел в армию

«В ближайшее время вместе с остальными новобранцами он пройдет курс молодого бойца, в который входят физическая, огневая и специальная подготовка. Во время службы популярный исполнитель будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона», — отметили в Росгвардии.