В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты

Фото: Romain B/Unsplash

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, полностью запрещающий оборот электронных сигарет и жидкостей для них на территории республики. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, под запрет попадают все операции с данной продукцией: приобретение, хранение, перевозка, передача, производство, а также ввоз и вывоз.

Нарушителям, совершившим преступление в значительном размере или повторно после административного наказания, грозит уголовная ответственность. Она предполагает штраф от 10,3 до 17,2 тыс. долларов, исправительные работы сроком от 2 до 3 лет или ограничение/лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В Министерстве юстиции Узбекистана уточнили, что человек, добровольно сдавший запрещенные изделия и заявивший о признании вины, освобождается от уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что в Пермском крае введут запрет на продажу вейпов с 1 марта 2026 года. За нарушение запрета грозит штраф. Для должностных лиц он составит от 15 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

