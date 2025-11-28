Бьорк объявила о новом иске к правительству Исландии в день своего 60-летия

В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы
Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию
Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan
Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане
Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»

Бьорк объявила о новом иске к правительству Исландии в день своего 60-летия

Фото: Santiago Felipe/Getty Images

Бьорк в день своего 60-летия вместе с активистами подала новый судебный иск против Исландии.

Два года назад Бьорк совместно с Росалией и Sega Bodega выпустила сингл «Oral», все доходы от которого были направлены на финансирование судебных процессов против промышленного лососевого фермерства в Исландии.

Как пояснила певица, разведение лосося в садковых сетях наносит «серьезный вред» экологии и связано с «жестоким обращением с рыбой». «Мы вызываем в суд исландское государство», — заявила Бьорк, призвав своих подписчиков следить за развитием событий.

Она также выразила огромную благодарность Росалии и всем, кто поддержал акцию, купив сингл. Их щедрость, по словам певицы, позволила продолжить борьбу, направленную на защиту 30% морских и прибрежных зон к 2030 году.

Ранее Бьорк уже заявляла, что защита окружающей среды является для нее абсолютным приоритетом, и выражала надежду на радикализм молодого поколения в этом вопросе.

