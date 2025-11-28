Бьорк объявила о новом иске к правительству Исландии в день своего 60-летия

Бьорк в день своего 60-летия вместе с активистами подала новый судебный иск против Исландии.
Два года назад Бьорк совместно с Росалией и Sega Bodega выпустила сингл «Oral», все доходы от которого были направлены на финансирование судебных процессов против промышленного лососевого фермерства в Исландии.
Как пояснила певица, разведение лосося в садковых сетях наносит «серьезный вред» экологии и связано с «жестоким обращением с рыбой». «Мы вызываем в суд исландское государство», — заявила Бьорк, призвав своих подписчиков следить за развитием событий.
Она также выразила огромную благодарность Росалии и всем, кто поддержал акцию, купив сингл. Их щедрость, по словам певицы, позволила продолжить борьбу, направленную на защиту 30% морских и прибрежных зон к 2030 году.
Ранее Бьорк уже заявляла, что защита окружающей среды является для нее абсолютным приоритетом, и выражала надежду на радикализм молодого поколения в этом вопросе.