Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV

Студия Red Head Sound выпустила дублированный тизер перезапуска «Клиники». В озвучке ролика участвовали Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина, которые подарили голоса героям оригинального сериала во время трансляции шоу на канале MTV.
Пока неизвестно, будет ли дуэт работать над полной озвучкой нового сезона. Премьера шоу состоится 25 февраля 2026 года. Первые два эпизода выйдут сначала на канале ABC, а потом на Hulu.
Сериал продолжит историю друзей Джея Ди Дориана и Кристофера Терка. Спустя годы они снова выйдут на дежурство. За это время медицина изменилась, интерны тоже, но их дружба выдержала испытание временем.
В проект вновь вернутся Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок, Джон К.МакГинли и Джуди Рейес. Шоураннерами стали Тим Хоберт и Асим Батра.
Недавно в сети появилось первое видео со съемочной площадки сериала «Клиника», подтверждающее, что проект возвращается к жизни. Официально о возвращении «Клиники» стало известно еще в декабре 2024 года.