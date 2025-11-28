Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV

В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan
Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане
Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»
Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Джакарта стала самым населенным городом мира. В ней живут 42 млн человек
Капучино стал самым популярным кофейным напитком в России в 2025 году
Джефф Миллер создаст «извращенную вселенную серийных убийц» с лентами «Джеффри Долмер» и «Тед Банни»
Ольга Бузова в роли хозяйки завода по производству пельменей в трейлере фильма «Равиоли Оли»
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах

Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV

Фото: NBC

Студия Red Head Sound выпустила дублированный тизер перезапуска «Клиники». В озвучке ролика участвовали Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина, которые подарили голоса героям оригинального сериала во время трансляции шоу на канале MTV.

Пока неизвестно, будет ли дуэт работать над полной озвучкой нового сезона. Премьера шоу состоится 25 февраля 2026 года. Первые два эпизода выйдут сначала на канале ABC, а потом на Hulu.

Видео: Red Head Sound, Entertainment Weekly

Сериал продолжит историю друзей Джея Ди Дориана и Кристофера Терка. Спустя годы они снова выйдут на дежурство. За это время медицина изменилась, интерны тоже, но их дружба выдержала испытание временем.

В проект вновь вернутся Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок, Джон К.МакГинли и Джуди Рейес. Шоураннерами стали Тим Хоберт и Асим Батра.

Недавно в сети появилось первое видео со съемочной площадки сериала «Клиника», подтверждающее, что проект возвращается к жизни. Официально о возвращении «Клиники» стало известно еще в декабре 2024 года.

