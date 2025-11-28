В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»

Фото: Thirteen/WNET

Элтон Джон в интервью Variety поделился серьезными проблемами со здоровьем, с которыми столкнулся в последние годы. Наибольшие трудности ему доставляет стремительная потеря зрения.

Певец рассказал, что полностью ослеп на правый глаз из‑за перенесенной инфекции, а зрение на левом глазу значительно ухудшилось. Несмотря на это, он не теряет надежды и проводит параллель с борьбой со СПИДом, призывая быть «стойким, сильным и продолжать бороться».

«У меня была самая невероятная жизнь, и надежда есть. Мне просто нужно набраться терпения, что однажды наука поможет мне с этим. Как только они помогут мне с этим, я буду в порядке. Это точно так же, как ситуация со СПИДом. Нельзя терять надежду, нужно быть стойким, нужно быть сильным и всегда нужно пытаться вышибить дверь, чтобы попытаться улучшить положение дел», — сказал он.

В прошлом году Элтон Джон рассказал о других проблемах со здоровьем, с которыми он столкнулся, и в октябре 2024 года сообщил поклонникам, что от него «мало что осталось» после множества операций.

«У меня нет миндалин, аденоидов или аппендикса. У меня нет простаты, у меня нет правого бедра, левого колена или правого колена. На самом деле у меня осталось только левое бедро. Но я все еще здесь», — сказал он на премьере своей документальной ленты «Элтон Джон: Никогда не поздно».

