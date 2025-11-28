Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»

В сериале переосмысляется противостояние двух музыкантов, Моцарта и Сальери, где зависть последнего перерастает в губительную одержимость. Образ Вольфганга Амадея Моцарта на экране воплотила звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп. Сальери сыграл Пол Беттани, известный по сериалу «ВандаВижен».