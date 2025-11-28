Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»

В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan
Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане
Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»
Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Джакарта стала самым населенным городом мира. В ней живут 42 млн человек
Капучино стал самым популярным кофейным напитком в России в 2025 году
Джефф Миллер создаст «извращенную вселенную серийных убийц» с лентами «Джеффри Долмер» и «Тед Банни»
Ольга Бузова в роли хозяйки завода по производству пельменей в трейлере фильма «Равиоли Оли»
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах

Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»

Фото: Sky Studios

Телеканал Sky представил полноценный трейлер мини-сериала «Amadeus». Премьера состоится 21 декабря.

В сериале переосмысляется противостояние двух музыкантов, Моцарта и Сальери, где зависть последнего перерастает в губительную одержимость. Образ Вольфганга Амадея Моцарта на экране воплотила звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп. Сальери сыграл Пол Беттани, известный по сериалу «ВандаВижен».

Видео: Sky TV

Роль Констанцы Вебер, супруги Моцарта, исполнила Габриель Криви («В моей коже»), императора Иосифа II — Рори Киннир («Дипломатка»), Леопольда Моцарта — Джонатан Арис («Тутанхамон»). Сценарий написал Джо Бартон, вдохновившись пьесой Питера Шеффера, удостоенной множества наград.

Проект создан студиями Two Cities Television и Sky Studios, режиссерами выступают Джулиан Фарино («Долг/Стыд») и Элис Сибрайт («Хлоя»).

Расскажите друзьям