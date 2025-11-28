Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»

Телеканал Sky представил полноценный трейлер мини-сериала «Amadeus». Премьера состоится 21 декабря.
В сериале переосмысляется противостояние двух музыкантов, Моцарта и Сальери, где зависть последнего перерастает в губительную одержимость. Образ Вольфганга Амадея Моцарта на экране воплотила звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп. Сальери сыграл Пол Беттани, известный по сериалу «ВандаВижен».
Роль Констанцы Вебер, супруги Моцарта, исполнила Габриель Криви («В моей коже»), императора Иосифа II — Рори Киннир («Дипломатка»), Леопольда Моцарта — Джонатан Арис («Тутанхамон»). Сценарий написал Джо Бартон, вдохновившись пьесой Питера Шеффера, удостоенной множества наград.
Проект создан студиями Two Cities Television и Sky Studios, режиссерами выступают Джулиан Фарино («Долг/Стыд») и Элис Сибрайт («Хлоя»).