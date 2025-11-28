Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью

Суд постановил, что мужчина должен выплатить певице компенсацию в размере 1,84 млн долларов за срыв сделки по покупке особняка в Калифорнии. В 2020 году Перри и ее тогдашний партнер Орландо Блум договорились о покупке дома в Монтесито за 15 млн долларов.