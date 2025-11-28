Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью

В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Рэпер Макан ушел в армию
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan
Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане
Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»
Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Джакарта стала самым населенным городом мира. В ней живут 42 млн человек
Капучино стал самым популярным кофейным напитком в России в 2025 году
Джефф Миллер создаст «извращенную вселенную серийных убийц» с лентами «Джеффри Долмер» и «Тед Банни»
Ольга Бузова в роли хозяйки завода по производству пельменей в трейлере фильма «Равиоли Оли»
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах

Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью

Фото: @katyperry

В США завершился затяжной судебный спор между Кэти Перри и 86-летним ветераном Карлом Уэсткоттом.

Суд постановил, что мужчина должен выплатить певице компенсацию в размере 1,84 млн долларов за срыв сделки по покупке особняка в Калифорнии. В 2020 году Перри и ее тогдашний партнер Орландо Блум договорились о покупке дома в Монтесито за 15 млн долларов.

Однако вскоре после подписания предварительного договора продавец, Карл Уэсткотт, попытался аннулировать сделку. Он объяснил это тем, что на момент подписания находился под воздействием сильных обезболивающих препаратов после тяжелой шестичасовой операции и был невменяем.

Когда его состояние улучшилось, он заявил, что не хочет продавать дом, в который переехал всего за два месяца до этого. Предложение звездной пары увеличить цену не изменило его решения.

Судья встал на сторону Перри, заключив, что Уэсткотт не предоставил убедительных доказательств своей недееспособности в день заключения сделки. Таким образом, контракт был признан действительным.

Расскажите друзьям