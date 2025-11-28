Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan

Журнал GQ Japan назвал Хидэо Кодзиму лучшим творцом 2025 года в номинации «Человек года».
По мнению редакции, разработчик не просто создает игры, а изобретает принципиально новые виды развлечений, стирая границы между кино и интерактивными медиа. «Сейчас он разрабатывает инновационные произведения, которые превзойдут наше воображение», — говорится в заявлении.
В этом году Хидэо Кодзима выпустил сиквел Death Stranding 2: On the Beach. Действие игры разворачивается спустя несколько лет после того, как Сэм Бриджес спас Америку от полного распада и остановил шестое вымирание. После событий первой части мир изменился. Критики остались в восторге от Death Stranding 2.