Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan

В этом году Хидэо Кодзима выпустил сиквел Death Stranding 2: On the Beach. Действие игры разворачивается спустя несколько лет после того, как Сэм Бриджес спас Америку от полного распада и остановил шестое вымирание. После событий первой части мир изменился. Критики остались в восторге от Death Stranding 2.