Бенедикт Камбербэтч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»

Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед играми в Милане
Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Джакарта стала самым населенным городом мира. В ней живут 42 млн человек
Капучино стал самым популярным кофейным напитком в России в 2025 году
Джефф Миллер создаст «извращенную вселенную серийных убийц» с лентами «Джеффри Долмер» и «Тед Банни»
Ольга Бузова в роли хозяйки завода по производству пельменей в трейлере фильма «Равиоли Оли»
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»

Бенедикт Камбербэтч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»

Фото: Sky

Актер Бенедикт Камбербэтч вновь заявил о своем намерении экранизировать классический приключенческий роман Джеффри Хаусхолда «Одинокий волк». Проект, о котором впервые объявили еще в 2016 году, наконец может получить зеленый свет.

В подкасте SmartLess Камбербэтч сообщил, что съемки фильма планируется начать в 2026 году. «У нас еще нет точной даты, но мы определенно его снимем», — заверил актер.

При этом он намекнул на свою занятость в других проектах, упомянув «обязательства, связанные с плащами», что является намеком на возвращение к роли Доктора Стрэнджа во Вселенной Marvel.

Роман «Одинокий волк», опубликованный в 1939 году, рассказывает историю безымянного английского аристократа, который предпринимает попытку убить европейского диктатора. После пыток и побега герой вынужден скрываться в английской глубинке, спасаясь от преследователей.

