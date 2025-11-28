Бенедикт Камбербэтч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»

Актер Бенедикт Камбербэтч вновь заявил о своем намерении экранизировать классический приключенческий роман Джеффри Хаусхолда «Одинокий волк». Проект, о котором впервые объявили еще в 2016 году, наконец может получить зеленый свет.
В подкасте SmartLess Камбербэтч сообщил, что съемки фильма планируется начать в 2026 году. «У нас еще нет точной даты, но мы определенно его снимем», — заверил актер.
При этом он намекнул на свою занятость в других проектах, упомянув «обязательства, связанные с плащами», что является намеком на возвращение к роли Доктора Стрэнджа во Вселенной Marvel.
Роман «Одинокий волк», опубликованный в 1939 году, рассказывает историю безымянного английского аристократа, который предпринимает попытку убить европейского диктатора. После пыток и побега герой вынужден скрываться в английской глубинке, спасаясь от преследователей.