74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире

Фото: Guiness World Records

Книга рекордов Гиннеса опубликовала историю Билла Стейнса из Пенсильвании, США. Несколько лет назад он стал самым пожилым усыновленным человеком в мире.

В момент усыновления Биллу было 74 года и 303 дня. Его биологические родители умерли еще в 2003 году.

До усыновления Билл уже много лет знал Райана и Джессику Фискус: он был бейсбольным тренером и судьей Райана. «Я знаю Билла столько, сколько себя помню», — говорит Райан. Он описывает Билла как «человека, преданного всему и всем, кто его окружает».

Джессика и Райан познакомили Билла со своими друзьями. Вместе они постоянно проводили время: играли в бинго, катались на мотоциклах. Все трое также волонтерили в местной благотворительной организации, помогающей ветеранам. Билл не мог стать ее полноправным членом, поскольку ни один из его прямых родственников не служил в армии.

«Однажды я в шутку сказал, что единственный выход, который у нас остается, — это усыновить его», — вспоминает Райан. «Что ж, похоже, это то, что нам придется сделать!» — тут же согласился Билл.

«Я думаю, что [усыновление Билла] сблизило нас. Мы полностью принимаем его как своего сына и относимся к нему так же, как к другим нашим детям. Хотя он и не ребенок, но мы любим его как своего собственного», — рассказала Джессика.

