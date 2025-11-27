Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед играми в Милане

«Как глобальная икона в мире музыки и моды, Дуа Липа идеально воплощает дух Милана — стильного, уверенного в себе и первоклассного. Это видео передает как магию Милана, так и силу многих женщин-спортсменок, которые станут лицом зимних Олимпийских игр 2026», — прокомментировал ролик старший вице-президент NBCUniversal по креативному маркетингу в сфере спорта и развлечений Джозеф Ли.