Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес

Гисондо получил известность по фильму «Супермен», в котором сыграл друга Кларка Кента, фотографа и журналиста Daily Planet Джимми Олсена. Недавно было анонсировано, что его персонаж получит собственный спин-офф. Проект снимут Дэн Перро и Тони Ясенда, создатели псевдодокументального веб-сериала «Американский вандал» и шоу «Игроки» о команде киберспортсменов, стремящихся стать чемпионами по League of Legends.