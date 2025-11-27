Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес

Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед играми в Милане
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Джакарта стала самым населенным городом мира. В ней живут 42 млн человек
Капучино стал самым популярным кофейным напитком в России в 2025 году
Джефф Миллер создаст «извращенную вселенную серийных убийц» с лентами «Джеффри Долмер» и «Тед Банни»
Ольга Бузова в роли хозяйки завода по производству пельменей в трейлере фильма «Равиоли Оли»
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной

Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес

Фото: Warner Bros., SNL

Актерский состав пятой части серии «Шрек» пополнили Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес. Они озвучат Фаркла и Фергуса — сыновей Шрека и Фионы. Об этом сообщает Deadline.

Гисондо получил известность по фильму «Супермен», в котором сыграл друга Кларка Кента, фотографа и журналиста Daily Planet Джимми Олсена. Недавно было анонсировано, что его персонаж получит собственный спин-офф. Проект снимут Дэн Перро и Тони Ясенда, создатели псевдодокументального веб-сериала «Американский вандал» и шоу «Игроки» о команде киберспортсменов, стремящихся стать чемпионами по League of Legends.

Эрнандес с 2022 года работает в шоу «Saturday Night Live» и считается первым членом команды из поколения зумеров. Он также сыграл Эстебана в фильме «Счастливчик Гилмор-2».

В первом тизере мультфильма «Шрек-5» Осел спрашивает: «Эй, волшебное зеркало! Кто здесь всех прекраснее?». Зеркало в ответ показывает мемы с изображением Шрека (среди них — тикток-фильтр, созданный россиянином Максимом Кузлиным). Когда на экране появляется очень мускулистый Шрек, в комнату заходит его дочь и смеется над ним. Ее озвучивает Зендая.

Релиз «Шрека-5» переносили дважды: изначально мультфильм должен был выйти в прокат в июле 2026 года, но новой датой премьеры стало 23 декабря 2026 года.

Расскажите друзьям