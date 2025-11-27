Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад
Правительство России одобрило проект соглашения о безвизе с Саудовской Аравией

Фото: Ibrahim Abdullah/Unsplash

Правительство России приняло проект соглашения с Саудовской Аравией об отмене виз.

На следующем этапе МИД России уполномочен провести окончательные переговоры с представителями Саудовской Аравии. При этом министерству разрешено вносить в проект правки, которые не носят принципиального характера.

В случае вступления соглашения в силу граждане России и Саудовской Аравии получат право находиться на территории друг друга без виз до 90 дней в течение календарного года. Основанием для въезда будет служить действующий заграничный паспорт.

С 15 сентября безвизовый режим для граждан России введен в Китае. Россияне могут находиться в КНР без визы до 30 дней. Въехать получится «в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена».

Для поездки гражданину РФ нужен будет лишь действующий заграничный паспорт. Режим пробный и будет действовать год ― до 14 сентября 2026 года. 

