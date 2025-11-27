В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя

Джиннифер Гудвин, актриса, озвучившая зайчиху Джуди Хопс в двух частях «Зверополиса», рассказала, что по изначальному плану действие сиквела должно было разворачиваться после большого временного скачка, но создатели отказались от этой идеи. Видео интервью опубликовало медиа Discussing Film.
«Наш сценарий постоянно меняется. Каждый раз, когда мы приходим на запись, появляется новое направление и новые сцены. Я была в восторге, когда они решили начать вторую часть спустя неделю после первой. Изначально мы сняли версию, которая начиналась спустя годы», — сказала Гудвин.
Актриса считает, что благодаря возвращению действия к моменту, когда зайчиха Джуди и лис Ник только что спасли город, зритель может наблюдать развитие персонажей на экране, а не за кадром. По сюжету Джуди переживает своего рода кризис: теперь ей приходится прилагать сверхусилия и доказывать, что их успех — не случайность, а заслуженная победа. Это заставляет героиню еще острее ставить под вопрос собственную значимость.
Премьера «Зверополиса-2» состоялась 26 ноября. В мультфильме новоиспеченных полицейских Джуди и Ника отправляют на терапию для пар, чтобы они поработали над своими дисфункциональными отношениями. Их терапевтом становится новый персонаж — квокка Фаззби. В процессе Ник и Джуди оказываются втянуты в новое дело: им предстоит остановить ядовитого змея Гэри, который перевернул мегаполис животных с ног на голову.
В озвучке «Зверополиса-2» участвовали Джиннифер Гудвин и Джейсон Бейтман, вернувшиеся к ролям Джуди Хопс и Ника Уайлда. Одному из ключевых героев, рыси по имени Кэттрик, свой голос подарил Маколей Калкин — исполнитель главной роли в фильме «Один дома». Дэвид Стратэрн («Доброй ночи и удачи») озвучил Милтона, бизнесмена и отца героя Калкина. Других членов семейства рысей воплотили Бренда Сонг («Шоугерл») и Энди Сэмберг («Бруклин 9-9»).
В мультфильме появились и другие новые персонажи: змей Гэри в исполнении Ке Хюи Квана («Всё везде и сразу»), психотерапевт в озвучке Кинты Брансон («Начальная школа „Эбботт“») и мэр, голос которому подарил Патрик Уорбертон («Правила совместной жизни»).