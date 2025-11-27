В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя

Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Джакарта стала самым населенным городом мира. В ней живут 42 млн человек
Капучино стал самым популярным кофейным напитком в России в 2025 году
Джефф Миллер создаст «извращенную вселенную серийных убийц» с лентами «Джеффри Долмер» и «Тед Банни»
Ольга Бузова в роли хозяйки завода по производству пельменей в трейлере фильма «Равиоли Оли»
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix

В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя

Иллюстрация: Walt Disney Pictures

Джиннифер Гудвин, актриса, озвучившая зайчиху Джуди Хопс в двух частях «Зверополиса», рассказала, что по изначальному плану действие сиквела должно было разворачиваться после большого временного скачка, но создатели отказались от этой идеи. Видео интервью опубликовало медиа Discussing Film.

«Наш сценарий постоянно меняется. Каждый раз, когда мы приходим на запись, появляется новое направление и новые сцены. Я была в восторге, когда они решили начать вторую часть спустя неделю после первой. Изначально мы сняли версию, которая начиналась спустя годы», — сказала Гудвин.

Актриса считает, что благодаря возвращению действия к моменту, когда зайчиха Джуди и лис Ник только что спасли город, зритель может наблюдать развитие персонажей на экране, а не за кадром. По сюжету Джуди переживает своего рода кризис: теперь ей приходится прилагать сверхусилия и доказывать, что их успех — не случайность, а заслуженная победа. Это заставляет героиню еще острее ставить под вопрос собственную значимость.

Видео: @discussingfilm

Премьера «Зверополиса-2» состоялась 26 ноября. В мультфильме новоиспеченных полицейских Джуди и Ника отправляют на терапию для пар, чтобы они поработали над своими дисфункциональными отношениями. Их терапевтом становится новый персонаж — квокка Фаззби. В процессе Ник и Джуди оказываются втянуты в новое дело: им предстоит остановить ядовитого змея Гэри, который перевернул мегаполис животных с ног на голову.

В озвучке «Зверополиса-2» участвовали Джиннифер Гудвин и Джейсон Бейтман, вернувшиеся к ролям Джуди Хопс и Ника Уайлда. Одному из ключевых героев, рыси по имени Кэттрик, свой голос подарил Маколей Калкин — исполнитель главной роли в фильме «Один дома». Дэвид Стратэрн («Доброй ночи и удачи») озвучил Милтона, бизнесмена и отца героя Калкина. Других членов семейства рысей воплотили Бренда Сонг («Шоугерл») и Энди Сэмберг («Бруклин 9-9»).

В мультфильме появились и другие новые персонажи: змей Гэри в исполнении Ке Хюи Квана («Всё везде и сразу»), психотерапевт в озвучке Кинты Брансон («Начальная школа „Эбботт“») и мэр, голос которому подарил Патрик Уорбертон («Правила совместной жизни»).

Расскажите друзьям