Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае

Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Джакарта стала самым населенным городом мира. В ней живут 42 млн человек
Капучино стал самым популярным кофейным напитком в России в 2025 году
Джефф Миллер создаст «извращенную вселенную серийных убийц» с лентами «Джеффри Долмер» и «Тед Банни»
Ольга Бузова в роли хозяйки завода по производству пельменей в трейлере фильма «Равиоли Оли»
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix

Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае

Фото: из соцсетей Дани Милохина

Даня Милохин работает доставщиком еды в Дубае. Об этом блогер рассказал во время прямого эфира на Twitch. Он прошел 10 дней назад, но только сейчас на него обратили внимание многие паблики и СМИ.

«Я работаю здесь (в Дубае) в доставке. Доставляю еду. Так что, ребята, если вы здесь живете, могу посоветовать вам несколько ресторанов приятных», — сказал Милохин. Он также добавил, что пока не намерен возвращаться в Москву.

Видео: milokhindanya/Twitch

Даня Милохин уехал из России осенью 2022 года и перебрался в Дубай. Эмиграции блогера предшествовала просьба Екатерины Мизулиной призвать его в армию. Глава Лиги безопасного интернета обвинила Милохина в «русофобских заявлениях», которые якобы «расстроили многих россиян».

Милохин говорил, что после переезда долгое время жил у друзей. Позже звезда соцсетей начала заниматься боксом. В 2024 году он победил блогера из Индии Аджмала Хана в своем первом боксерском поединке.

«В мечтах — профессиональная карьера. Конечно, не такая большая, как у профи, но тоже хочется выступать в MGM Grand (арена в Лас-Вегасе. — Прим. ред.). Смешно звучит, но, бро, нет ничего невозможного», — говорил блогер в июне в интервью изданию Sports.ru.

Расскажите друзьям