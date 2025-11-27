Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов

Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Джакарта стала самым населенным городом мира. В ней живут 42 млн человек
Капучино стал самым популярным кофейным напитком в России в 2025 году
Джефф Миллер создаст «извращенную вселенную серийных убийц» с лентами «Джеффри Долмер» и «Тед Банни»
Ольга Бузова в роли хозяйки завода по производству пельменей в трейлере фильма «Равиоли Оли»
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix

Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов

Фото: Sotheby’s

Один из ранних оттисков знаменитой гравюры Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве» продан на аукционе Sotheby’s в Гонконге за 2,8 млн долларов. Это рекордная сумма для работ Хокусая, она значительно превосходит первоначальную оценку в 0,6–1 млн. 

«Большая волна в Канагаве» была частью коллекции японского Музея искусств Окады. Его основатель и миллиардер Кадзуо Окада решил продать гравюру и другие произведения из-за долгов. 

Предприниматель обязан выплатить 50 млн долларов американской юридической фирме, представлявшей его интересы в судебном споре 2018 года с магнатом казино Стивом Уинном. Они обвиняли друг друга в коррупции, спор в итоге был решен во внесудебном порядке. 

Всего на аукционе Sotheby’s в Гонконге продали более 100 лотов из музея Окады. Итоговая сумма торгов составила 88 млн долларов. 

«Большая волна в Канагаве» входит в серию «Тридцать шесть видов Фудзи» Кацусики Хокусая. Рисунок создан в период с 1823 по 1831 год.

