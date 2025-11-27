Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Джакарта стала самым населенным городом мира. В ней живут 42 млн человек
Капучино стал самым популярным кофейным напитком в России в 2025 году
Джефф Миллер создаст «извращенную вселенную серийных убийц» с лентами «Джеффри Долмер» и «Тед Банни»
Ольга Бузова в роли хозяйки завода по производству пельменей в трейлере фильма «Равиоли Оли»
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян

Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии

Фото: Oshana Regional Council

Намибийский политик Адольф Гитлер Уунона в пятый раз одержал победу на региональных выборах в округе Омпунджа. Об этом сообщает Euronews.

Гитлер вновь будет представлять свой округ в совете провинции Ошана. Официальные результаты выборов пока не опубликованы, но, по многочисленным отчетам, политик выиграл с большим отрывом.

Как отмечают в местной прессе, Уунону хвалят за работу «на земле» и борьбу против апартеида. Тезка лидера нацистской Германии представляет Организацию народов Юго-Западной Африки (СВАПО), которой принадлежат 63 из 104 мест в намибийском парламенте. 

В прошлый раз Гитлер победил на региональных выборах в 2020 году. Тогда в интервью Bild он сообщил, что ни в коем случае не поддерживает нацистскую идеологию и не стремится к мировому господству. «Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», — пояснил он.

Комик Тревор Ной рассказывал в своей автобиографической книге «Бесцветный», что в африканских странах европейское имя зачастую выбирается наобум — из Библии или в честь знаменитого человека. По его словам, поскольку во многих государствах Африки нет нормального образования, а черные почти не разговаривают с белыми, там и встречаются имена вроде Муссолини или Гитлера.

Расскажите друзьям