Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что фильмы Netflix не должны допускаться к премии «Оскар». Свое мнение он высказал в подкасте «The Town with Matt Belloni» на фоне слухов о возможной покупке Netflix кинокомпании Warner Bros.
Кэмерон раскритиковал текущую практику Netflix, когда фильмы выпускаются в ограниченный кинопрокат на короткий срок лишь для формального соблюдения условий академии.
«Это приманка для лохов. Мы выпустим фильм на неделю или 10 дней. Мы получим право на рассмотрение „Оскаром“. Видите ли, я думаю, что это в корне гнило. Фильм должен создаваться как фильм для кинопроката, и премия „Оскар“ ничего для меня не значит, если она не означает театральный прокат», — сказал режиссер.
По мнению Кэмерона, Netflix может претендовать на награды только в том случае, если кардинально изменит свою стратегию и будет выпускать фильмы в широкий прокат как минимум в 2000 кинотеатров на протяжении месяца.
За последние годы несколько громких проектов Netflix, такие как «Рома», «Власть пса» и «Ирландец», номинировались на «Оскар» в главной категории, но ни один из них так и не одержал победы. При этом режиссеры этих картин Альфонсо Куарон и Джейн Кэмпион получили награды за лучшую режиссуру.