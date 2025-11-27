Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе

«Я воспринимаю ИИ как один из инструментов, а не как угрозу профессии. В музыке нейросети могут помочь быстро набросать варианты аранжировок, разделить готовый трек на стемы, чтобы отдельно работать с голосом, барабанами, басом, синтами. Это экономит время и иногда бюджет, но не отменяет того, что в ИИ все равно нужно заливать свою идею. Насторожиться, на мой взгляд, стоит в момент, когда от нейросетей ждут волшебной кнопки „сделать хит“ и пытаются передать им творческое первенство. В музыке по-прежнему решают человеческая эмоция, нерв и личная история автора», — отметил музыкальный продюсер, композитор и микс-инженер Никита Каменский.