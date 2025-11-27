Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»

Вышел трейлер «Goat: Мечтай по-крупному» ― анимационной спортивной экшн-комедии. Проектом занимается студия Sony Pictures Animation, ответственная за «Кей-поп-охотниц на демонов» и «Человека-паука: Паутина вселенных».
Действие разворачивается в мире антропоморфных животных. В центре сюжета ― Уилл, маленький козлик с большими амбициями. Он получает редкий шанс выступать на профессиональном уровне в роарболе ― вымышленном контактном виде спорта, где обычно доминируют самые крупные и свирепые звери. Уилл намерен доказать более крупным товарищам по команде, что даже миниатюрный козлик способен изменить игру и принести победу.
Главную роль озвучивает звезда НБА Стефен Карри, который также продюсирует проект вместе со своей компанией Unanimous Media.
Режиссером выступает Тайри Диллихей, работавший над мультсериалом «Закусочная Боба». В международный прокат «Goat: Мечтай по-крупному» выйдет 13 февраля 2026 года.