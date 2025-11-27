Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Джакарта стала самым населенным городом мира. В ней живут 42 млн человек
Капучино стал самым популярным кофейным напитком в России в 2025 году
Джефф Миллер создаст «извращенную вселенную серийных убийц» с лентами «Джеффри Долмер» и «Тед Банни»
Ольга Бузова в роли хозяйки завода по производству пельменей в трейлере фильма «Равиоли Оли»
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян

Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»

Иллюстрация: Sony Pictures Entertainment

Вышел трейлер «Goat: Мечтай по-крупному» ― анимационной спортивной экшн-комедии. Проектом занимается студия Sony Pictures Animation, ответственная за «Кей-поп-охотниц на демонов» и «Человека-паука: Паутина вселенных».

Действие разворачивается в мире антропоморфных животных. В центре сюжета ― Уилл, маленький козлик с большими амбициями. Он получает редкий шанс выступать на профессиональном уровне в роарболе ― вымышленном контактном виде спорта, где обычно доминируют самые крупные и свирепые звери. Уилл намерен доказать более крупным товарищам по команде, что даже миниатюрный козлик способен изменить игру и принести победу. 

Видео: Sony Pictures Entertainment/YouTube

Главную роль озвучивает звезда НБА Стефен Карри, который также продюсирует проект вместе со своей компанией Unanimous Media. 

Режиссером выступает Тайри Диллихей, работавший над мультсериалом «Закусочная Боба». В международный прокат «Goat: Мечтай по-крупному» выйдет 13 февраля 2026 года. 

Расскажите друзьям