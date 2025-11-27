Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»

Действие разворачивается в мире антропоморфных животных. В центре сюжета ― Уилл, маленький козлик с большими амбициями. Он получает редкий шанс выступать на профессиональном уровне в роарболе ― вымышленном контактном виде спорта, где обычно доминируют самые крупные и свирепые звери. Уилл намерен доказать более крупным товарищам по команде, что даже миниатюрный козлик способен изменить игру и принести победу.