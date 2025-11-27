Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР

Русский язык стал обязательным предметом в школах КНДР, его будут преподавать школьникам начиная с четвертого класса. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии и сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов, пишет «Интерфакс».
Министр отметил, что русский язык традиционно входит в тройку самых популярных иностранных языков в КНДР. Сейчас его в Северной Корее изучает около 600 человек.
В России же на данный момент корейский язык изучают более 3000 школьников. Для большинства он станет вторым или третьим иностранным языком.
Кроме того, по словам Козлова, в прошлом учебном году (2024–2025 годы) 96 граждан КНДР поступили в российские вузы. Они учатся в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), МГИМО и РУДН. Лингвистические программы корейского языка изучают 300 российских студентов.
Сопредседатель межправительственной комиссии РФ и КНДР добавил, что в следующем году начнет работать Центр открытого образования на русском языке в КНДР на базе Педагогического университета им. Ким Чхоль Чжу. Сейчас идет строительство здания, где будет располагаться центр.