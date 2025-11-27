Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад
РЖД заморозили цены на билеты на «Сапсаны» на Новый год

Фото: @telerzd

РЖД установили фиксированную стоимость билетов на поезда «Сапсан» на 31 декабря и 1 января. Цена будет зависеть только от категории места, а не от даты покупки или уровня спроса. Об этом сообщается в телеграм-канале «Телеграмма РЖД».

31 декабря поездка в экономическом классе будет стоить от 2025 рублей, а 1 января — от 2026 рублей. Поездка в базовом классе обойдется дешевле — от 1832 рублей.

В остальное время года минимальная стоимость билета в экономкласс «Сапсана» составляет 3352 рубля, но в зависимости от спроса и приближения даты отправления может возрастать до 8318 рублей.

Ранее генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» Владимир Пястолов сообщил, что в 2026 году в вагонах класса люкс появятся пижамы. Они будут включены в стоимость сервисных услуг, и доплачивать за них не потребуется.

