РЖД заморозили цены на билеты на «Сапсаны» на Новый год

РЖД установили фиксированную стоимость билетов на поезда «Сапсан» на 31 декабря и 1 января. Цена будет зависеть только от категории места, а не от даты покупки или уровня спроса. Об этом сообщается в телеграм-канале «Телеграмма РЖД».