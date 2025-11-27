Ольга Бузова в роли хозяйки завода по производству пельменей в трейлере фильма «Равиоли Оли»

В главной роли снялась Ольга Бузова, которая сыграла сама себя. По сюжету телеведущая мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Она планирует купить квартиру, но возлюбленный предлагает ей рискнуть и вложиться в завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Ольга соглашается, после чего мужчина исчезает с ее деньгами. Бузова отправляется в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.