Ольга Бузова в роли хозяйки завода по производству пельменей в трейлере фильма «Равиоли Оли»

Фото: пресс-материалы

Кинокомпании «МайВэйСтудия» и «Наше кино» при участии ТНТ представили трейлер романтической комедии «Равиоли Оли». Премьера в кинотеатрах России состоится 5 февраля 2026 года.

В главной роли снялась Ольга Бузова, которая сыграла сама себя. По сюжету телеведущая мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Она планирует купить квартиру, но возлюбленный предлагает ей рискнуть и вложиться в завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Ольга соглашается, после чего мужчина исчезает с ее деньгами. Бузова отправляется в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.

Видео: «МайВэйСтудия» и «Наше кино»

Картина стала первой в фильмографии телеведущей. В фильме также сыграли Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Бледанс, Анна Рытова и другие.

Режиссер фильма — Андрей Никифоров. Он также работал над сценарием картины вместе с Романом Ивановым, Ольгой Малышевой, Никитой Панковым и Дмитрием Казначеевым. Генеральные продюсеры будущей премьеры — Лика Бланк, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский.

