Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Ольга Бузова в роли хозяйки завода по производству пельменей в трейлере фильма «Равиоли Оли»
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц

Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах

Кадр из шоу «Такер в твиттере». Фото: Tucker Carlson Network

Актера Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах. В октябре 2026 года он предстанет перед Высоким судом Лондона. Об этом сообщает Би-би-си.

Истцами стали трое мужчин. Они утверждают, что актер совершил противоправные действия в период с 2000 по 2013 год.

По словам одного из истцов, который проходит по делу как LNP, Спейси якобы подвергал его насилию около 12 раз в период с 2000 по 2005 год. Другой истец по имени GHI отмечает, что познакомился с артистом на семинаре в лондонском театре «Олд Вик». На тот момент Спейси был его художественным руководителем. Мужчина добавил, что после домогательств Спейси в 2008 году столкнулся с «психологической травмой и финансовыми потерями». Он подал иск еще в 2022 году, однако дело было поставлено на паузу на время уголовного процесса над актером.

Третий человек, Руари Кэннон, отказался от права на анонимность. Он рассказал, что в 2013 году играл в пьесе Теннесси Уильямса «Сладкоголосая птица юности» в театре «Олд Вик» и Спейси приставал к нему на вечеринке после пресс-конференции спектакля. В 2024 году Кэннон участвовал в съемках документального фильма телеканала Channel 4 «Спейси без маски». Спейси отрицает все обвинения.

В 2017 году Спейси уволили из сериала Netflix «Карточный домик» из-за обвинений в домогательствах. Спейси отрицал свою вину. Позднее с актера сняли обвинения в сексуализированном насилии в 2022 году в Нью-Йорке, а также обвинения в насилии, выдвинутые в рамках дела 2023 года в Лондоне. В настоящее время рассматривается еще один гражданский иск о сексуализированном насилии, поданный против Спейси в Великобритании в феврале 2025 года.

После скандала голливудская карьера актера фактически была разрушена. В последние годы Спейси снимался лишь в низкобюджетных проектах начинающих режиссеров и выступал с шоу на Кипре. Однако он не теряет надежды на возвращение: «Мы общаемся с очень влиятельными людьми, которые хотят вернуть меня к работе. Индустрия ждет сигнала от кого-то с непререкаемым авторитетом». Недавно актер признался, что вынужден жить в отелях на фоне многолетних судебных разбирательств.

Расскажите друзьям