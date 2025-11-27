Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах

По словам одного из истцов, который проходит по делу как LNP, Спейси якобы подвергал его насилию около 12 раз в период с 2000 по 2005 год. Другой истец по имени GHI отмечает, что познакомился с артистом на семинаре в лондонском театре «Олд Вик». На тот момент Спейси был его художественным руководителем. Мужчина добавил, что после домогательств Спейси в 2008 году столкнулся с «психологической травмой и финансовыми потерями». Он подал иск еще в 2022 году, однако дело было поставлено на паузу на время уголовного процесса над актером.